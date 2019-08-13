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Министр спорта в Красноярском крае собрался в отставку

Главная Спорт
Красноярск
14:24 13 Августа 2019
министерство, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев собрался в отставку. Покинуть пост спортивный чиновник планирует в сентябре 2019 года. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники. 

Получить комментарий от самого Сергея Алексеева не удалось, на звонки чиновник не ответил. В министерстве спорта края сказали следующее: 

«Пока не вышло официальное распоряжение губернатора Красноярского края, мы ситуацию не комментируем», — пояснили в ведомстве. 

Сергей Алексеев занимает пост министра спорта Красноярского края с 2014 года. До этого он работал учителем физкультуры, был тренером по легкой атлетике, руководил школой №150, с 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, после возглавил министерство. В декабре 2014 года за вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Алексеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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