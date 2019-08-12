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Красноярский «Тотем» станет первым российским представителем ФК «Барселона»

Главная Спорт
Красноярск
15:49 12 Августа 2019
общество, спорт, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители красноярского футбольного клуба «Тотем» побывали в Китае, где состоялось открытие футбольной академии (провинция Хайнань). Власти Поднебесной сейчас активно развивают спорт, в том числе футбол. Контракт на открытие школы в Китае заключили ФК «Барселона» и многофункциональный курортный комплекс «Мишн Хилс». Третьей стороной стала Россия. 

Красноярский «Тотем» будет представлять «Барселону» на территории России — скоро стороны подпишут соответствующее соглашение. Сибиряки смогут пройти серьезный отбор и попасть в академию, где с ними начнут заключать контракты крупнейшие клубы. 

««Тотем» получил приоритетное право на формирование футбольных групп, которые будут проходить тренировочные сборы на китайской базе ФК «Барселона». Сейчас согласовываются конкретные сроки, после чего будет объявлен набор и прохождение тестирования для желающих», — рассказали в клубе. 

Отметим, что спортивная база ФК «Барселона» в Китае удивляет своими масштабами — внутри расположено 16 полей для игр и тренировок. ​

Фото: ФК «Тотем»

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