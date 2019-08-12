Футболист из «Краснодара» посвятил победный гол Ачинску

Игрок ФК «Краснодар» Иван Игнатьев посвятил гол в матче с казанским «Рубином» родному Ачинску. Российских форвард отправил мяч в ворота соперников на 17-й минуте. Гол стал победным — «Рубину» не удалось отыграться в прошедшем матче.

С победой бывшего воспитанника ачинской спортивной школы Ивана Игнатьева поздравил мэр Илай Ахметов. В беседе с главой футболист отметил, что следит за обстановкой в родном городе. Спортсмен переживает за жителей, находящихся в опасной обстановке. В прошедшую пятницу в Ачинском районе повторилась серия взрывов на складе боеприпасов в поселке Каменка. В общей сложности в результате ЧП пострадал 31 человек, один пожарный погиб.

«В знак поддержки и солидарности свой победный гол футболист посвятил Ачинску и ачинцам», — рассказали в городской администрации.

Напомним, ранее Игнатьев посвящал свои голы Сибири, которая долгое время задыхалась от лесных пожаров.

фото: sport.rambler.ru