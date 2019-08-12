12 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футболист из «Краснодара» посвятил победный гол Ачинску

Главная Спорт
Красноярск
11:05 12 Августа 2019
спорт, общество, красноярск, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Игрок ФК «Краснодар» Иван Игнатьев посвятил гол в матче с казанским «Рубином» родному Ачинску. Российских форвард отправил мяч в ворота соперников на 17-й минуте. Гол стал победным — «Рубину» не удалось отыграться в прошедшем матче. 

С победой бывшего воспитанника ачинской спортивной школы Ивана Игнатьева поздравил мэр Илай Ахметов. В беседе с главой футболист отметил, что следит за обстановкой в родном городе. Спортсмен переживает за жителей, находящихся в опасной обстановке. В прошедшую пятницу в Ачинском районе повторилась серия взрывов на складе боеприпасов в поселке Каменка. В общей сложности в результате ЧП пострадал 31 человек, один пожарный погиб. 

«В знак поддержки и солидарности свой победный гол футболист посвятил Ачинску и ачинцам», — рассказали в городской администрации. 

Напомним, ранее Игнатьев посвящал свои голы Сибири, которая долгое время задыхалась от лесных пожаров. 

фото: sport.rambler.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» пригласил сборную Швеции по бенди

Красноярский «Енисей» пригласил сборную Швеции по бенди

11 Августа 2019 г.
Товарищеские матчи запланированы на 3 и 5 сентября
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

10 Августа 2019 г.
Красноярцы отыгрались с 0:2
Новости Красноярска: На Николаевской сопке в Красноярске построят новые трамплины

На Николаевской сопке в Красноярске построят новые трамплины

8 Августа 2019 г.
Работы уже начались
Новости Красноярска: Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал «КраСаве» о своей карьере в красноярском «Металлурге»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал «КраСаве» о своей карьере в красноярском «Металлурге»

7 Августа 2019 г.
На первую тренировку он пришел с серьгой в ухе
Новости Красноярска: Красноярский «Тотем» станет партнером ФК «Барселона»

Красноярский «Тотем» станет партнером ФК «Барселона»

5 Августа 2019 г.
Клубы создадут академию футбола в Китае
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Томью» - одним из лидеров ФНЛ

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Томью» - одним из лидеров ФНЛ

3 Августа 2019 г.
Сибирское дерби в Томске завершилось вничью
Новости компаний
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На гражданина Китая завели 10 дел за незаконный вывоз красноярского леса

На гражданина Китая завели 10 дел за незаконный вывоз красноярского леса

9 Августа 2019 г.
Мужчина руководил одной из компаний
Новости Красноярска: Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

8 Августа 2019 г.
Возгорание удалось потушить
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать в магазинах настоящий сыр

Красноярцев научили выбирать в магазинах настоящий сыр

9 Августа 2019 г.
Инструкцию составили специалисты Роспотребнадзора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356