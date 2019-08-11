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Красноярский «Енисей» пригласил сборную Швеции по бенди

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Красноярск
13:58 11 Августа 2019
енисей, швеция, хоккей с мячом
Автор: Sibnovosti.ru
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Шведская сборная по хоккею с мячом приедет в Красноярск 2 сентября. «Енисей» сыграет с ней товарищеские матчи впервые в своей истории, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Шведы проведут три игры. 3 и 5 сентября – с «Енисеем», 4 сентября – с «Енисеем-2».

«Сборная состоит из замечательного сочетания шести опытных игроков с чемпионата мира прошлого сезона и десяти игроков, которые должны получить опыт соревнований на российской земле», - процитировал сайт красноярского клуба главного тренера скандинавов Микаэля Карлссона.   

По его словам, визит пройдет по приглашению красноярской стороны без финансовой компенсации.

Напомним, Швеция стала второй на домашнем чемпионате мира 2019 года, уступив в финале россиянам 5:6. «Енисей» стал третьим в российской Суперлиге сезона 2018/2019.

Фото: сайт хоккейного клуба «Енисей»

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