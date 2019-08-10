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Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

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Красноярск
19:19 10 Августа 2019
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» на Центральном стадионе провел лучший матч с начала нового сезона Футбольной национальной лиги. Правда, победы красноярцам добиться не удалось.

Гости - нижнекамский «Нефтехимик» - в первом тайме дважды сумели забить после невразумительной игры защитников «Енисея». До окончания первой половины встречи красноярцы отыграли один мяч - его забил капитан команды Александр Харитонов, который всю игру вел партнеров вперед и имел еще несколько отличных моментов.

Во втором тайме хозяева заработали пенальти, который реализовал Арсен Хубулов. Практически всю вторую половину встречи «Енисей» владел инициативой, но победить так и не смог. Итог встречи - 2:2. 

После дебютного сезона в Премьер-лиге команда по-прежнему находится в нижней части таблицы ФНЛ с пятью очками после семи матчей.

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