Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

Футбольный «Енисей» на Центральном стадионе провел лучший матч с начала нового сезона Футбольной национальной лиги. Правда, победы красноярцам добиться не удалось.

Гости - нижнекамский «Нефтехимик» - в первом тайме дважды сумели забить после невразумительной игры защитников «Енисея». До окончания первой половины встречи красноярцы отыграли один мяч - его забил капитан команды Александр Харитонов, который всю игру вел партнеров вперед и имел еще несколько отличных моментов.

Во втором тайме хозяева заработали пенальти, который реализовал Арсен Хубулов. Практически всю вторую половину встречи «Енисей» владел инициативой, но победить так и не смог. Итог встречи - 2:2.

После дебютного сезона в Премьер-лиге команда по-прежнему находится в нижней части таблицы ФНЛ с пятью очками после семи матчей.