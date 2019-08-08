На Николаевской сопке в Красноярске построят новые трамплины

В кластере «Сопка» в Красноярске началось строительство трех новых трамплинов. Их создают взамен тех, что были демонтированы для возведения объектов Универсиады. Чтобы красноярские спортсмены-лыжники смогли возобновить тренировки, необходимо обустроить три инженерных комплекса. На строительство объектов уйдет более 167 млн рублей – деньги выделяют совместно федеральный и краевой бюджеты.

Первый трамплин HS-20 на Николаевской сопке предназначен для начального этапа подготовки спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

На трамплине HS-40 будут тренироваться спортсмены 1-3 годов подготовки. Объект планируют использовать для присвоения юношеских спортивных разрядов и III спортивного взрослого разряда.

Трамплин HS-60 предназначен для повышения уровня технической подготовки спортсменов на 4-5 годы тренировочного процесса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.