Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал «КраСаве» о своей карьере в красноярском «Металлурге»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал блогеру Евгению Савину о своей карьере в красноярском «Металлурге». Последний выпуск канала «КраСава» был посвящен рулевому казанцев.

Савин спросил у Шаронова: правда ли тот пришел на первую тренировку в футбольный красноярский «Металлург» с серьгой в ухе? Тот подтвердил и обмолвился, что партнеры по команде это украшение восприняли неоднозначно.

«Тогда была такая мода. Старшие в команде ничего не стали объяснять, угроз никаких не было, но дали понять, что таких украшений не понимают», - ответил Шаронов. Также бывший игрок «Металлурга» вспомнил дерби с «Викторией» из Назарово.

Роман Шаронов родился в 1976 году. С 1997 по 199 годы он играл в футбольном красноярском «Металлурге». Провел 75 матче и забил пять мячей. В данный момент является главным тренером казанского «Рубина».

фото: скриншот выпуска «КраСавы»