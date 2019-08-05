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Красноярский «Тотем» станет партнером ФК «Барселона»

Главная Спорт
Красноярск
11:41 5 Августа 2019
сотрудничество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Барселона» пригласил к сотрудничеству красноярский «Тотем». Главной темой партнерства станет развитие футбола в Китае, а именно — открытие спортивной академии в городе Хайноу, сообщил главный тренер «Тотема» Михаил Губич. 

Контракт на открытие спортивной школы в Поднебесной заключили футбольный клуб «Барселона» и многофункциональный курортный комплекс «Мишн Хилс». Третьей стороной станет Россия. ФК «Тотем» займется вопросами формирования рабочей группы по организации международных мероприятий. 

«Хайкоуская футбольная академия «Барсы» одна из двух спортивных баз, управляемых известнейшим футбольным клубом «Барселона». Для подготовки футболистов в академии применяются уникальные методики. Примечательно и то, что по этим методикам обучались такие мировые звезды футбола, как Лионель Месси, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и другие футболисты высочайшего уровня», — рассказали в красноярском клубе. 

Отметим, что Китай —  один из ключевых партнеров России на международной арене. В последнее время власти проявляют большой интерес к футболу, привлекая в этот вид спорта крупные инвестиции.  

«Для нашего футбольного клуба возможное сотрудничество с коллегами из Китая очень интересно как с точки зрения опыта, так и с точки зрения позиционирования Красноярска за рубежом. Надеемся, что взаимоотношения с китайскими партнерами откроют новые возможности для многих юных спортсменов», — сказал президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов. 

В Китае также будет обсуждаться возможность создания международных детских футбольных лагерей. Не исключено, что в скором времени сибирские команды сыграют на одном поле с футболистами из Поднебесной. 

Фото: ФК «Тотем» 

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