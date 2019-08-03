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Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Томью» - одним из лидеров ФНЛ

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Красноярск
21:01 3 Августа 2019
чемпионат, енисей, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» сыграл вничью с одним из лидеров ФНЛ. В Томске красноярцы сыграли нулевую ничью с «Томью». История противостояний насчитывает 102 матча.

Первый тайм запомнился минимумом опасных моментов и большим количеством желтых карточек. Во второй половине встречи хозяева остались вдесятером, но болельщики так и не увидели забитых мячей.

«Томь» по-прежнему лидирует в таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей», напротив, плетется в конце турнирной таблицы. Следующую встречу красноярцы сыграют дома - 10 августа - против нижнекамского «Нефтехимика».

 

 

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