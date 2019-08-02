2 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля дворового футбола

Главная Спорт
Красноярск
17:05 2 Августа 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля дворового футбола в рамках партийного проекта «Детский спорт». Соревнования прошли в «Футбол-Арене «Енисей» при поддержке партии «Единая Россия».

Турнир собрал 19 команд из 16 муниципалитетов Красноярского края. Возраст игроков - не старше 14 лет. Главный приз - путевка на финал, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце августа.

Во время праздничного открытия соревнований участников поприветствовали представители партии «Единая Россия». Они пожелали ребятам успехов и напомнили - достичь высот в спорте можно лишь благодаря силе воли, любви и трудолюбию.

«Эти соревнования проходят благодаря поддержке «Единой России» и министерства спорта Красноярского края. Турнир вызвал волну ажиотажа в городах и районах нашего региона. Мы, как партия, ставим перед собой задачу – оказать содействие при создании необходимой для занятий спортом инфраструктуры, а также вести пропаганду здорового образа жизни, - выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Живой легендой российского спорта и примером для детей и молодежи по праву считается красноярский биатлонист Павел Ростовцев. По словам регионального координатора партийного проекта «Детский спорт», серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира, таких соревнований должно проходить как можно больше.

«Система соревнований создана для того, чтобы наши дети хотели заниматься спортом. Вы занимаетесь футболом не профессионально. Но это только первый шаг. Я желаю вам удачи и побед», - заявил он.

В группе мальчишек победу одержала команда из Иланского района. Второе место у Зеленогорска и третье - у Боготола.В группе девчонок поездку в Санкт-Петербург выиграла команда из Шарыпово. Серебро у Манского района, а бронза - у Назаровского.

Команды - победители отправятся на финал в Северную столицу. Впереди у финалистов три недели подготовки и тренировок, чтобы достойно представить Красноярский край в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола.

Фото: kraysport.ru

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске запланировали фестиваль регби

В Красноярске запланировали фестиваль регби

1 Августа 2019 г.
Для горожан приготовили развлекательную программу
Новости Красноярска: Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб футбольного «Енисея»

Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб футбольного «Енисея»

31 Июля 2019 г.
Он займет пост тренера-консультанта
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет чемпионат России Drone Racing-2019

В Красноярске пройдет чемпионат России Drone Racing-2019

31 Июля 2019 г.
На острове Татышев выступят сильнейшие пилоты квадрокоптеров в стране
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»

Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»

28 Июля 2019 г.
Счет игры — 1:0
Новости Красноярска: На средства Богучанской ГЭС кодинская спортивная школа оборудует биатлонное стрельбище

На средства Богучанской ГЭС кодинская спортивная школа оборудует биатлонное стрельбище

26 Июля 2019 г.
ПАО «Богучанская ГЭС» ведет активную благотворительную деятельность
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь хоккейному клубу «Энергия»

Богучанская ГЭС оказала помощь хоккейному клубу «Энергия»

24 Июля 2019 г.
Хоккейный клуб получил средства на приобретение хоккейной экипировки
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

28 Июля 2019 г.
Они просят потушить бушующие пожары
Новости Красноярска: Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

28 Июля 2019 г.
Последний месяц лета будет переменчивым
Новости Красноярска: Александр Усс: «Тушить пожары на очень удаленных территориях технически невозможно»

Александр Усс: «Тушить пожары на очень удаленных территориях технически невозможно»

31 Июля 2019 г.
Дело не только в экономической составляющей, уверяет губернатор
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356