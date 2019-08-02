В Красноярске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля дворового футбола в рамках партийного проекта «Детский спорт». Соревнования прошли в «Футбол-Арене «Енисей» при поддержке партии «Единая Россия».

Турнир собрал 19 команд из 16 муниципалитетов Красноярского края. Возраст игроков - не старше 14 лет. Главный приз - путевка на финал, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце августа.

Во время праздничного открытия соревнований участников поприветствовали представители партии «Единая Россия». Они пожелали ребятам успехов и напомнили - достичь высот в спорте можно лишь благодаря силе воли, любви и трудолюбию.

«Эти соревнования проходят благодаря поддержке «Единой России» и министерства спорта Красноярского края. Турнир вызвал волну ажиотажа в городах и районах нашего региона. Мы, как партия, ставим перед собой задачу – оказать содействие при создании необходимой для занятий спортом инфраструктуры, а также вести пропаганду здорового образа жизни, - выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Живой легендой российского спорта и примером для детей и молодежи по праву считается красноярский биатлонист Павел Ростовцев. По словам регионального координатора партийного проекта «Детский спорт», серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира, таких соревнований должно проходить как можно больше.

«Система соревнований создана для того, чтобы наши дети хотели заниматься спортом. Вы занимаетесь футболом не профессионально. Но это только первый шаг. Я желаю вам удачи и побед», - заявил он.

В группе мальчишек победу одержала команда из Иланского района. Второе место у Зеленогорска и третье - у Боготола.В группе девчонок поездку в Санкт-Петербург выиграла команда из Шарыпово. Серебро у Манского района, а бронза - у Назаровского.

Команды - победители отправятся на финал в Северную столицу. Впереди у финалистов три недели подготовки и тренировок, чтобы достойно представить Красноярский край в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола.

Фото: kraysport.ru