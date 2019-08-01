В Красноярске запланировали фестиваль регби

50-летие со дня основания регби в Красноярске решили отметить по-особенному. С 14 по 18 августа в городе пройдет фестиваль «Красноярскому регби – 50», рассказали в краевом правительстве.

В течение четырех дней в Красноярске состоятся соревнования среди различных возрастных групп, встречи со спортсменами, матч среди ветеранов регби, спортивные массовые праздники, шествие регбийных болельщиков, концерт группы «Звери».

«В финальный день фестиваля 18 августа пройдет шествие регбийных колонн по Коммунальному мосту с двух берегов от фан-зон клубов к Центральному стадиону. В 17:00 состоится традиционное противостояние «Красного Яра» и «Енисея-СТМ» с элементами шоу. Завершится фестиваль на Центральном стадионе концертом российской группы «Звери»», — говорится в сообщении.

Отметим, что вход на мероприятия будет бесплатным. Однако любителям регби придется получить специальный флайер — билеты будут распространять на массовых спортивных праздниках в Красноярске. Более подробное расписание событий опубликовано на сайте правительства.