Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб футбольного «Енисея»

Российский футболист и тренер Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб красноярского футбольного «Енисея». 58-летний специалист займет пост тренера-консультанта, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре». СМИ сообщали, что он может стать главным тренером красноярского «Енисея», но пост занял Александр Алексеев.

По словам самого Газзаева, его роль заключается в оказании помощи и футболистам, и тренерскому составу.

«Команда потерпела четыре поражения подряд. В «Енисее» достаточно квалифицированных игроков, в том числе с опытом выступления в РПЛ. Но РПЛ — это было вчера, а важно, что сегодня и завтра. Надо разобраться, что и как», — цитирует тренера-консультанта «Матч-ТВ».

Напомним, в этом сезоне «Енисей» играет в ФНЛ. После первых пяти туров команда занимает 18-е место в турнирной таблице.