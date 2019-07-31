31 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб футбольного «Енисея»

Главная Спорт
Красноярск
14:36 31 Июля 2019
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российский футболист и тренер Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб красноярского футбольного «Енисея». 58-летний специалист займет пост тренера-консультанта, сообщает пресс-служба клуба. 

Напомним, Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре». СМИ сообщали, что он может стать главным тренером красноярского «Енисея», но пост занял Александр Алексеев. 

По словам самого Газзаева, его роль заключается в оказании помощи и футболистам, и тренерскому составу. 

«Команда потерпела четыре поражения подряд. В «Енисее» достаточно квалифицированных игроков, в том числе с опытом выступления в РПЛ. Но РПЛ — это было вчера, а важно, что сегодня и завтра. Надо разобраться, что и как», — цитирует тренера-консультанта «Матч-ТВ». 

Напомним, в этом сезоне «Енисей» играет в ФНЛ. После первых пяти туров команда занимает 18-е место в турнирной таблице. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет чемпионат России Drone Racing-2019

В Красноярске пройдет чемпионат России Drone Racing-2019

31 Июля 2019 г.
На острове Татышев выступят сильнейшие пилоты квадрокоптеров в стране
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»

Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»

28 Июля 2019 г.
Счет игры — 1:0
Новости Красноярска: На средства Богучанской ГЭС кодинская спортивная школа оборудует биатлонное стрельбище

На средства Богучанской ГЭС кодинская спортивная школа оборудует биатлонное стрельбище

26 Июля 2019 г.
ПАО «Богучанская ГЭС» ведет активную благотворительную деятельность
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь хоккейному клубу «Энергия»

Богучанская ГЭС оказала помощь хоккейному клубу «Энергия»

24 Июля 2019 г.
Хоккейный клуб получил средства на приобретение хоккейной экипировки
Новости Красноярска: В Красноярске встретили призеров летней Универсиады в Неаполе

В Красноярске встретили призеров летней Универсиады в Неаполе

23 Июля 2019 г.
На студенческие игры ездили 13 спортсменов из края
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил «Ротору» в первом домашнем матче ФНЛ

Футбольный «Енисей» уступил «Ротору» в первом домашнем матче ФНЛ

20 Июля 2019 г.
Итоговый счет 0:3
Новости компаний
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

29 Июля 2019 г.
Операции сделали двум пациентам
Новости Красноярска: Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

Известные российские актеры и певцы вступились за сибирские леса

28 Июля 2019 г.
Они просят потушить бушующие пожары
Новости Красноярска: Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

28 Июля 2019 г.
Последний месяц лета будет переменчивым
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356