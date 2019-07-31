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В Красноярске пройдет чемпионат России Drone Racing-2019

Главная Спорт
Красноярск
08:30 31 Июля 2019
красноярск, соревнования, робот
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск примет чемпионат России Drone Racing-2019. Турнир состоится в предстоящую субботу, 3 августа, на острове Татышев. В краевом центре выступят сильнейшие пилоты квадрокоптеров в стране, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации. Красноярск будут представлять бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России Александр Ганин и серебряный призер этапа Кубка мира-2018 Иван Шульгин.

Пилотам предстоит на скорость преодолеть гоночную трассу, протяженностью несколько сотен метров. Предусмотрены препятствия для демонстрации элементов различной сложности - повороты на 90 и 180 градусов, змейка.

«Это будет второй официальный Чемпионат по Drone Racing, первый прошел в прошлом году в Подмосковье. Мы очень гордимся, что Красноярск, как город, поддерживающий и активно развивающий технические виды спорта и спортивно-техническое моделирование, имеет возможность провести у себя соревнования такого масштаба», - цитирует пресс-служба мэрии тренера красноярской команды по Drone Racing Евгения Юденко.

Во время турнира для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению и запуску метательных планеров, водяных ракет, воздушных змеев.

 

фото: time.com

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