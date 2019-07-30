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«Men's Health»: зачем играть в любительский футбол после 30-ти

Главная Спорт
Красноярск
15:15 30 Июля 2019
красноярск, спорт, футбол, мужчины
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То ли скорый кризис среднего возраста, то ли нереализованные детские мечты о большом футболе, а может просто любовь к этому виду спорта… В Красноярске сотни взрослых мужчин после работы гоняют мяч. Но не просто во дворе с ребятней, а на больших полях. Шьют или закупают форму, бутсы, бампы и мячи. Ищут под это спонсоров или скидываются из своих. Проект про развлечения после 30-ти лет Sibnovosti.ru начинают со спорта номер один в мире. Рассказывает неувядающий форвард Всеволод Половинкин.

«Men's Health»: зачем играть в любительский футбол после 30-ти

Я играю в футбол с самого раннего детства, когда еще - это трудно себе представить - не было ни интернета, ни сотовых телефонов. Мы постоянно проводили время на улице. После школы сразу шли играть в футбол. Я живу в Студгородке, днем я играл со студентами на их физкультуре, а вечером приезжали команды просто попинать мяч на наших полях.

Сперва, естественно, меня никуда играть не брали, но после того, как я бегал за мячиком несколько раз, а потом издалека его технично возвращал на поле, ко мне присматривались, и при первой возможности (например, если в команде кто-то уезжал домой пораньше, либо команда безнадежно проигрывала), меня брали. После игры мне чаще всего предлагали приходить с ними играть в следующий раз.

Поэтому сейчас, когда мне 34 года, когда уже вылазят разные болячки от неправильного питания или неправильного образа жизни, когда я уже 100 метров на рывке пробежать не могу, для меня не стоит вопрос, ехать или не ехать в Березовку на игру. Пусть даже дорога отнимет полтора часа жизни в одну сторону. Зато ты полтора часа поиграешь с новой командой, в новом месте.

«Men's Health»: зачем играть в любительский футбол после 30-ти

Сейчас закончился первый круг второй группы чемпионата города по футболу. Я играю за команду «Ростелеком» во второй группе чемпионата города. Все знают про Премьер-лигу и ФНЛ. Если подсчитать, то наша лига - девятая в России. Мы практически полностью сохранили прошлогодний состав, но добавились несколько молодых бегучих парней. Наша команда уже близка к ветеранскому футболу, некоторые игроки даже на два фронта играют, поэтому без молодой крови нынче было не обойтись. И если в прошлом году после первого круга мы были только седьмыми, и лишь в последнем туре обеспечили себе путевку в первую половину таблицы, то в этом году мы пока что первые. Правда, отрыв от седьмого места - всего четыре очка. Такого я не припомню вообще ни в одном чемпионате.

Очень много игр, по крайней мере наших, заканчивались с преимуществом всего в один мяч. Многие команды превосходили нас по контролю мяча, но в таких играх, да и вообще по жизни, нужно уметь терпеть и искать свой шанс.

«Men's Health»: зачем играть в любительский футбол после 30-ти

Каждая игра - это отдельно взятый сюжет, запоминается по-своему. Но бывает, когда в дело вмешиваются сторонние факторы. Например, сильный ветер. В матче с «Рассветом-М» в первом тайме молодые парни из команды соперника к 25 минуте вели уже 3:0. Потом то ли успокоились, то ли мы в себя пришли, но до конца первого тайма больше забить нам не смогли. Зато, как только начался второй тайм, уже наши атаки подхватывал ветер, и моменты возникали в большом количестве. За 10 минут до конца мы смогли сравнять счет. Хоть в итоге и проиграли, лично я получил огромное удовольствие от встречи.

Общее впечатление о турнире хорошее. Я уже немолод и не претендую на какие-то высокие места, просто стараюсь приезжать и получать удовольствие.

Я много чего пересмотрел в жизни за последние 10 лет. Тем обиднее, когда со Студгородка приезжаешь в Березовку, а там судьи неправильно трактуют половину эпизодов. И вроде как ошибки в обе стороны, но ситуацию это здорово накаляет, и ты уже после каждого эпизода ругаешься на судью. Это удовольствие, конечно, сомнительное. Безусловно, уровень судейства невысок, многие судьи либо боятся брать ответственность на себя («это не моя половина», «я за игроком не видел») либо просто не успевают у эпизодам. Однако, и у нас, игроков, уровень не топ, чтобы спрашивать с судей по полной, но иногда такие моменты выбивают из колеи.

Стоит отметить, что все наши игры начинаются вовремя, не было ни одной игры, где бы судьи не приехали, хотя раньше такое случалось.

Удручает, что новых команд не появляется, хотя, по логике, каждый год выпускаются по несколько команд возрастов, которые становятся взрослыми. Сейчас созданы все условия, положено много искусственных футбольных полей. Это не те камушки и земля, на которых я начинал играть. Мяч катится ровно, без кочек - сплошное удовольствие, приходи и играй. Но видимо, раньше инфраструктура не успевала за игроками, а теперь наоборот.

Впрочем, будем ждать, когда нас, людей предветеранского возраста, молодежь будет спокойно обыгрывать. Мы будем этому только рады.

 

текст подготовил Алексей Спиридонов

фото: группа ФК "МАРШАЛ" (Красноярск) "ВКонтакте", Федерация футбола Красноярска

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