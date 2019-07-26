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На средства Богучанской ГЭС кодинская спортивная школа оборудует биатлонное стрельбище

Главная Спорт
Красноярск
16:01 26 Июля 2019
спорт, гэс, инвестиции, предприятие, биатлон, школа
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Благодаря поддержке Богучанской ГЭС детско-юношеская спортивная школа Кежемского района приобретет 70 пневматических газобаллонных винтовок и кейсы для их перевозки, газовые баллоны высокого давления и оборудование для их заправки, а также 8 комплектов специальных автоматизированных мишеней для тренировок на дистанции 10 м. В новом учебном году ДЮСШ сможет проводить тренировки в городе Кодинске, укрепить материальную базу филиала в деревне Тагара и открыть новый филиал в деревне Заледеево.

Винтовки изготовлены в специальном климатическом варианте, допускающем тренировки при температуре воздуха до -30 градусов. По оценке тренеров, это позволит увеличить время занятий и расширить возможности спортсменов. Новые винтовки помогут значительно увеличить и количество спортсменов: одна винтовка позволяет проводить занятия для 10 ребят в день. Новое оборудование открывает перед ДЮСШ и дополнительные возможности в проведении соревнований.

«Мы выбрали лучшие винтовки и лучшие мишени. Детям наши занятия очень нравятся, уже сейчас в школе более 100 учащихся, и ожидаем новый очень большой приток. При таком оснащении мы можем не только тренировать ребят и, по сути, открывать в Кежемском районе новое спортивное направление, но и организовать несколько лиг для проведения соревнований. В планах организация турниров между школами, а затем и между предприятиями и организациями нашего района», - рассказал тренер ДЮСШ Дмитрий Дюжев.

ПАО «Богучанская ГЭС» ведет активную благотворительную деятельность. В соответствии с решениями Совета директоров в 2019 году помощь получают детские сады и школы, спортивные клубы и общественные объединения. Муниципальному учреждению «Центр молодежной политики и спорта» будут выделены средства на поддержку спортивных организаций. Хоккейный клуб «Энергия» регулярно получает средства на приобретение формы, клюшек, шайб и прочей экипировки. Детско-юношеской спортивной школе в 2016 году была выделена финансовая помощь на приобретение спортивного инвентаря для отделения «Бокс».

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»
Фото: pixabay.com

В статье упоминаются:
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