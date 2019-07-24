Богучанская ГЭС оказала помощь хоккейному клубу «Энергия»

Хоккейный клуб «Энергия» города Кодинска получил от ПАО «Богучанская ГЭС» средства на приобретение хоккейной экипировки – 60 клюшек для хоккея с шайбой и мячом, специальных вратарских клюшек, а также шайб. Городской каток Кодинска, на котором тренируются не только 50 юных хоккеистов в возрасте от 5 до 17 лет, но и все желающие горожане, приобретет на средства энергетиков диски для заточки коньков. Все закупки будут завершены в июле, пока спортсмены находятся на каникулах, а в августе на катке возобновятся тренировки по специальной программе, не требующей занятий на льду.

«Богучанская ГЭС – единственное крупное предприятие Кежемского района, которое постоянно помогает нашему клубу, городскому катку и всем, кто приходит отдохнуть и закалиться на льду. Благодаря поддержке энергетиков у наших ребят есть вся необходимая экипировка, позволяющая тренироваться и принимать участие в спортивных турнирах», - сказал главный тренер клуба «Энергия» Анатолий Климочкин.

Клуб «Энергия», созданный в 2011 году, на протяжении многих лет получает всемерную помощь и поддержку ПАО «РусГидро» и ПАО «Богучанская ГЭС». Уже в 2013 году «Энергия» заняла второе место на «Олимпийской зиме Красноярья», спустя два года завоевала бронзовые медали, а в марте 2019 года впервые стала победителем турнира по мини-хоккею с мячом XII зимних спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского края.

Хоккейный комплекс города Кодинска был полностью переоборудован и отремонтирован в 2014 году на средства ПАО «РусГидро», которое выделило на эти цели 4,35 млн. рублей. Рядом с хоккейной коробкой оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, туалеты, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Также энергетики подарили клубу станок для заточки коньков и снегоуборочную машину.

В 2016 году ПАО «РусГидро» выделило юным спортсменам средства на покупку формы и инвентаря. Это позволило клубу открыть новое направление подготовки – помимо хоккея с мячом кодинские спортсмены начали заниматься и хоккеем с шайбой. Уже в 2017 году спортивный клуб «Энергия» впервые принял участие в краевых соревнованиях по хоккею с шайбой «Школьная лига».

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»