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В Красноярске встретили призеров летней Универсиады в Неаполе

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Красноярск
08:46 23 Июля 2019
красноярск, общество, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с призерами летней Универсиады-2019, которая проходила с 3 по 14 июля в Неаполе. 

«С вашей помощью наша страна вновь подтвердила статус одной из сильнейших спортивных держав, ведь в общекомандном зачете Россия стала второй. Уверен, что впереди у вас еще много красивых побед», — сказал глава региона. 

Напомним, Красноярский край на студенческих играх представляли 13 спортсменов в четырех видах спорта: плавании, волейболе, мужском и женском регби, а также женском футболе.

«Во всех видах спорта, кроме мужского регби, где российская команда заняла четвертое место, красноярцы вернулись домой с бронзовыми медалями», — рассказали в краевом правительстве. 

Так, Анастасия Осипенко заняла третье место в соревнованиях по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кирилл Клец в составе сборной России по волейболу обыграл Францию и выиграл бронзу.

Пять игроков женской команды «Енисей – СТМ» попали в сборную по регби и стали обладателями бронзовых наград Универсиады. Призерами студенческих игр также стали Виктория Козлова и Ксения Шахова — девушки представляли Россию в составе женской сборной по футболу. 

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