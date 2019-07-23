В Красноярске встретили призеров летней Универсиады в Неаполе

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с призерами летней Универсиады-2019, которая проходила с 3 по 14 июля в Неаполе.

«С вашей помощью наша страна вновь подтвердила статус одной из сильнейших спортивных держав, ведь в общекомандном зачете Россия стала второй. Уверен, что впереди у вас еще много красивых побед», — сказал глава региона.

Напомним, Красноярский край на студенческих играх представляли 13 спортсменов в четырех видах спорта: плавании, волейболе, мужском и женском регби, а также женском футболе.

«Во всех видах спорта, кроме мужского регби, где российская команда заняла четвертое место, красноярцы вернулись домой с бронзовыми медалями», — рассказали в краевом правительстве.

Так, Анастасия Осипенко заняла третье место в соревнованиях по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кирилл Клец в составе сборной России по волейболу обыграл Францию и выиграл бронзу.

Пять игроков женской команды «Енисей – СТМ» попали в сборную по регби и стали обладателями бронзовых наград Универсиады. Призерами студенческих игр также стали Виктория Козлова и Ксения Шахова — девушки представляли Россию в составе женской сборной по футболу.