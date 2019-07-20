Футбольный «Енисей» уступил «Ротору» в первом домашнем матче ФНЛ

Футбольный «Енисей» уступил в первом домашнем матче ФНЛ. Игра прошла на Центральном стадионе Красноярска. Красно-синие встречались с «Ротором» из Волгограда.

Гости открыли счет в первом тайме после неразберихи в штрафной красноярцев. Гол забил Олег Алейник. Во второй половине встречи «Ротор» сумел забить еще дважды - сперва с пенальти отличился Мухаммад Султонов, после, уже в добавленное время, точку в матче поставил Владимир Лобкарев.

«Енисей» в трех стартовых играх набрал лишь три очка, в первой встрече обыграв дебютанта ФНЛ ивановский «Текстильщик». Следующий матч 24 июля красноярцы проведут на выезде с «Химками».

Добавим, что болельщикам, которые наблюдали за игрой с помощью трансляции, матч запомнился отвратительным качеством картинки. Второй там вещатель и вовсе начал показывать с 67 минуты. В этом сезоне клубы ФНЛ не отвечают за трансляцию игр. Все телеправа выкупила компания InStat. Матчи можно смотреть с помощью сервиса ЯндексЭфир.

Как стало известно Sibnovosti.ru, обладатель прав по каким-то причинам отказался от услуг местной «Панорамы», занимавшейся трансляцией Универсиады и других спортивных событий, и нанял частников, которые, как показал матч, с работой не справился.