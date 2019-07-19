Праздник детского футбола: определились победители турнира «Кубок Норникеля - Новые надежды»

В Красноярске третий год подряд проводится турнир, который с нетерпением ждут сотни детей из разных регионов России — «Кубок Норникеля - Новые надежды». Несколько месяцев юные футболисты от 13 до 16 лет упорно тренировались и участвовали в отборочных испытаниях. 41 команда из разных городов Красноярского края, Мурманской области и Забайкалья приехала в Красноярск. За победу в турнире боролись 12 команд. Как проходил финальный день и кто стал победителем масштабных соревнований, в материале Sibnovosti.ru.

18 июля на поле «Футбол-Арены Енисей» собрались более 500 участников турнира — это дети, которые уже сейчас не представляют свою жизнь без поля, формы и свистков арбитра. Несмотря на юный возраст, многие из них занимаются спортом продолжительное время. Вратарь команды-победителя кубка — железногорской «Смены» — Валерий Трофимов играет в футбол уже семь лет.

«Мы долгие месяцы готовились к этому турниру. В итоге, в финальном матче сыграли со счетом 4:2 и выиграли. Соперники были очень сильными, но в целом мне все понравилось, и я получил удовольствие от игр», — сказал вратарь.

Компания «Норникель» проводит турнир «Новые надежды» третий год подряд. С каждым разом соревнования и финалы становятся более зрелищными, а количество участников только увеличивается. В этом году Красноярск снова получил право принимать межрегиональный финал. Организаторы решили не ограничиваться играми и церемонией награждения, а сделать ребятам сюрприз. В краевой центр пригласили звезд российского футбола Алексея Смертина и Дмитрия Сычева. Именитые спортсмены провели для детей мастер-классы и сыграли на одном поле с юными футболистами, демонстрируя отменные передачи, высокую скорость и точные попадания в ворота.

«Алексей Смертин и Дмитрий Сычев очень мастерски играют. Здорово было принять участие в их мастер-классе, научиться новым техникам. Вообще для нас играть на турнире «Новые Надежды» престижно. Тем более наша команда вышла на такой высокий уровень. Мы принимаем участие в турнире третий год подряд», — рассказали Полина Щепоняк и Софья Кандалинцева из Боготола.

Сами легенды российского футбола остались довольны уровнем подготовки юных спортсменов.

«После таких турниров я в очередной раз убеждаюсь - у сибирского и красноярского футбола есть будущее. Я увидел очень много талантливых и перспективных ребят. Глаза у всех горят. При должном отношении к спорту у них все получится, а когда они вырастут, то будут радовать всю страну. Приятно видеть на турнире девушек. Футбол сейчас невероятно популярен среди женского пола, девчонки записываются в клубы наравне с мальчиками. Причем играют они достойно», - сказал Дмитрий Сычев.

После финальных матчей и мастер-класса от легенд российского футбола стартовала концертная программа. В это время на трибунах проводили конкурсы для болельщиков, приехавших поддержать любимые команды. Детям из разных городов края вручали подарки от компании «Норникель», а также сувениры с символикой зимней Универсиады-2019.

Тем временем почти 500 участников турнира выстроились в длинную шеренгу. Стартовала церемония награждения победителей «Кубка Надежды». Сначала члены жюри определили лучших вратарей, защитников, нападающих, а также игроков среди юношей и девушек. Затем ведущий объявил команды, выигравшие турнир. Капитанам торжественно вручили кубки, а остальным медали и дипломы.

Так, среди девушек 2003-2004 г.р. первое место завоевала команда спортивной школы Боготола, а среди юношей лучшими оказались воспитанники спортивной школы «Смена» из Железногорска.

Ребят поздравил председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов. Он отметил, что Красноярский край ежегодно выделяет на развитие физической культуры и спорта 9 млрд рублей. Но именно благодаря компании «Норникель» для детей открываются новые возможности выйти в большой спорт. Юноши и девушки с радостью принимают участие в турнире.

«Это праздник спортивного духа, юношеского футбола. Турнир стал по сути межрегиональным, это серьезное достижение. Здорово, что наши команды развиваются, во многом это достигается благодаря усилиям надежных партнеров — компании «Норильский никель», которая стала традиционным организатором и спонсором этого прекрасного соревнования. Сегодня мы наблюдали, как у детей горят глаза, когда они выходили на поле. Мы, как региональная власть, будем поддерживать это мероприятие. В планах расширить круг регионов, которые могут участвовать в турнире», — сказал Свиридов.

Председатель региональной общественной организации «Красноярская федерация по футболу» Владимир Демидов поблагодарил компанию за внимание к детскому футболу. Он выразил надежду, что в следующем году турнир станет международным.

«В 2017 году турнир по футболу «Новые надежды» был краевым. С прошлого года география расширилась, добавились территории присутствия компании «Норникель». Мы надеемся пробиться на международный уровень, чтобы в Красноярск в следующем году приехали ребята из других стран. Такие турниры, как и поддержка «Норникеля», для нас очень важны», — отметил Демидов.

Добавим, что никто из юношей и девушек не уехал из Красноярска без подарков от организаторов. Дети получили уникальную фирменную экипировку: спортивные костюмы, футбольную форму, инвентарь. Компания «Норникель» выделяет миллиарды рублей на развитие спорта в России. Приоритетной задачей для промышленников является вклад в детско-юношеский спорт.

«Недаром наш кубок называется «Новые надежды», потому что в таких турнирах рождаются звезды мирового и отечественного футбола. С 2015 года компания «Норникель» является партнером РФС и сборной России по футболу. Поддержка спорта – это инвестиции в будущее, в здоровую нацию. Для ребят это большая школа жизни», — добавил статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Турнир «Новые надежды» стал доброй традицией для Красноярска. Он приобрел статус бренда для всего края. Каждый год юные спортсмены серьезно готовятся к соревнованиям— футболисты ждут игр, чтобы проверить свой уровень и получить бесценный опыт.

Фото: организаторы турнира «Норникель — Новые надежды»