Спортсмены жалуются на разруху на красноярском ипподроме

Работники красноярского ипподрома рассказали, что почти все барьеры для лошадей на объекте развалились и сгнили, а средств на покупку нового оборудования у Федерации конного спорта края нет.

Трасса для кросса на городской ипподроме является единственной в регионе — здесь тренируются победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Чтобы восстановить площадку, нужны сотни тысяч рублей.

Заниматься на таком ипподроме может быть опасно, говорят сотрудники.

«Остались огромные камни, просто жалко на лошадях ездить по такому грунту, это печально на них сказывается. Всадники, лошади не готовы прыгать, дома мы не тренируемся, так как мы должны тренироваться», — рассказала мастер спорта по конному троеборью Елена Степаненко.

Спортсмены пытались восстанавливать барьеры своими силами — спонсоров найти непросто, так как спорт в Красноярском крае не слишком популярный. Из-за состояния трамплинов на прошлой неделе Федерации конного спорта даже пришлось отменить Чемпионат и первенство края по троеборью.

«Вот то, что осталось от препятствий для конного троеборья. На этом ипподроме сейчас безопасно тренироваться можно на единицах барьеров, вот этот под названием «Банкет» использовали так давно, что он уже весь зарос травой», — рассказали сотрудники.

Тренироваться спортсменам и лошадям приходится в других городах. Добираться туда затратно и тяжело. Чтобы сделать ипподром лучше, может потребоваться 500 тысяч рублей.

В центре спортивной подготовки красноярцам пошли навстречу и пообещали найти компанию, которая подготовит трамплины, но процесс затянулся. Если деньги не найдут в ближайшее время, около 80 спортсменов, среди которых победители и призеры всероссийских соревнований, вынуждены будут завершить карьеру.