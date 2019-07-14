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Красноярец забил решающий гол «Енисею» в Москве

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Красноярск
13:48 14 Июля 2019
футбол, енисей, москва
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» на смог развить успех, достигнутый в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После победы над «Текстильщиком» команда оступилась в поединке с «Чертаново», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего голы были забиты в первом тайме. Сначала (18-я минута) москвич Дмитрий Цыпченко не промахнулся с расстояния не более трех метров до ворот после передачи низом с левого фланга атаки. Спустя семь минут красноярцы ответили похожим голом. Только после передачи с фланга Александр Харитонов, в отличие от Дмитрия Цыпченко, коснулся мяча два раза. Наконец, в середине первого тайма футболисты «Чертаново» дважды били пенальти. В первом случае удар приняла на себя штанга, а через несколько минут Максим Витюгов (кстати, уроженец Красноярска) был точен.

Во втором тайме у «Енисей» были две отличные возможности сравнять счет – выход один на один и удар с близкого расстояния, но сибиряки ими не воспользовались.

После двух туров «Енисей» занимает в турнирной таблице ФНЛ девятое место. По две победы одержало шесть команда. В том числе, еще один сибирский клуб – томская «Томь». В третьем туре «Енисей», наконец, сыграет в Красноярске. Его соперником будет волгоградский «Ротор», который пока меньше трех мячей за матч не забивает – 3:0 с курским «Авангардом» в гостях и 3:2 с «Текстильщиком» дома.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги

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