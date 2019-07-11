Красноярск примет участников финальных матчей турнира «Кубок Норникеля - Новые надежды»

В июле Красноярск вновь примет молодых футболистов — участников юношеского турнира по мини-футболу «Кубок Норникеля - Новые надежды». В финале будут соревноваться лучшие команды со всей России. Всех участников пригласили на торжественную церемонию открытия, которая пройдет 17 июля в «Футбол-Арене Енисей».

Как рассказали Sibnovosti.ru организаторы турнира, в краевой центр приедет 41 команда, где играют более 400 юношей и девушек из Забайкалья, Мурманской области и всего Красноярского края, в том числе из Норильска. Из них 12 команд поборются за победу в кубке и попробуют выиграть призы от компании «Норникель». В этом году для спортсменов приготовили сюрприз — дети смогут встретиться с известными футболистами Алексеем Смертиным и Дмитрием Сычевым. Они проведут мастер-классы для юных участников.

«Все ребята проходили серьезный отбор на первом этапе соревнований. Юные спортсмены по-настоящему увлечены футболом. Участников ждут насыщенные дни, в которых будет все: победы и поражения, новые друзья и множество сюрпризов, но самое главное, будет их любимый футбол. Желаем им удачи», — сказали организаторы.

Отметим, что проведение финальных матчей турнира «Кубок Норникеля - Новые надежды» в Красноярске стало доброй традицией. Впервые фестиваль футбола состоялся в июле 2017 года, это был самый масштабный спортивный праздник для детей за последние 20 лет. С тех пор Кубок разыгрывается ежегодно, данное мероприятие уже стало брендом всего Красноярского края. Юные футболисты с нетерпением ждут игр, чтобы проверить свой уровень и получить бесценный опыт.

Добавим, что финальные турниры стартуют 18 июля в 10:00. В тот же день пройдет торжественная церемония закрытия, на которой наградят лучшие команды. Победители получат специальные призы, а остальные участники — памятные сувениры.

Фото предоставили организаторы турнира