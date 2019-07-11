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Красноярский бизнесмен купил футбольную «Аланию»

Главная Спорт
Красноярск
11:15 11 Июля 2019
общество, спорт, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский бизнесмен Данил Гуриев стал единственным владельцем частного футбольного клуба «Алания» из Северной Осетии. По словам нового учредителя, в спортивный проект его привел «патриотизм» и беспокойство за состояние футбола в республике. Несколько дней назад состоялась презентация «Алании», на которой присутствовал министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов. 

«Мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он – единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им», — приводят СМИ слова министра. 

По его словам, клуб будет бороться за высокое место в ПФЛ. Бюджет достаточен, чтобы занять лидирующие позиции в лиге. Главным тренером команды станет Спартак Гогниев. 

Новый владелец клуба отметил, что место «Алании» в элите российского футбола. 

«Сделаем все возможное для этого, но как скоро получится — не готов пока сказать», — пояснил Гуриев. 

Данил Гуриев — сын предпринимателя и металлургического магната Владислава Гуриева, его бизнес находится в Красноярском крае. По данным СПАРК-Интерфакс, он является владельцем нескольких компаний и выступает выступает акционером ГМК «Сплав», которому принадлежит 100% Новоангарского обогатительного комбината (НОК).

Фото: osnova.news

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