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В Красноярске открыта регистрация на соревнования «Ночные роллеры»

Главная Спорт
Красноярск
10:28 11 Июля 2019
соревнования, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в девятый раз состоятся соревнования «Ночные роллеры». Забег на роликовых коньках пройдет на острове Татышев в ночь с 27 на 28 июля. Участники в полной темноте преодолеют четыре круга – общая протяженность дистанции 15 360 метров.

«К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, имеющие соответствующую подготовку в возрастных категориях: до 1996 г.р., 1995 – 1977 гг.р., 1976 г.р. и старше. Участники, не достигшие 16 лет, допускаются до старта с согласия главного судьи и письменного разрешения родителей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для участия необходимо опалить стартовый взнос в размере 250 рублей и оставить предварительную заявку на сайте. Заявки принимаются до 17:00 25 июля. Подтвердить регистрацию придется лично в административном здании ФОЦ «Татышев-парк» 27 июля с 22:00 до 23:20, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Победителем станет участник, преодолевший дистанцию быстрее всех. Победители и призеры в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин получат призы, медали и грамоты», - отметили в мэрии.

Добавим, что в этом году будут разыграны дополнительные призы в четырех номинациях.

 

фото: vk.com/wall-55065233_9263

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