En+ Group и РУСАЛ запускают первую в России программу частных стипендий для тренеров в рамках проекта «На лыжи!»

En+ Group и РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляют о старте ежегодного конкурса на соискание стипендии «Лучший лыжный тренер года». Конкурс проводится в рамках проекта «На лыжи!» среди лыжных тренеров в 18 городах 5 регионов России. Заявки принимаются до 31 июля. Итоги будут подведены до 25 августа.

Цель конкурса – выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями. Стипендия будет выплачиваться ежемесячно, с сентября по май. Ее общая сумма составит 90 000 рублей за сезон.

К участию в конкурсе приглашаются лыжные тренеры, работающие в 18 городах пяти регионов России, где реализуется проект «На лыжи!»: Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Коми (список городов и электронных адресов для подачи заявок см. ниже).

Конкурс проводится в два этапа. На первом идет прием заявок и отбор соискателей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Школы, в которых работают соискатели, должны направлять их по электронной почте в адрес региональных федераций лыжных гонок, копии заявок направляются организаторам на адрес электронной почты: grant@налыжи.рус. В заявке от одной школы может быть указано не более трех тренеров по лыжным гонкам. В ней необходимо описать заслуги тренера (результаты его спортсменов, кто из воспитанников вошел в составы региональных сборных и сборной России по лыжным гонкам, особые заслуги и т.д.) за предыдущий зимний сезон.

Региональные федерации с 1 по 10 августа проводят отбор соискателей согласно критериям, указанным в положении о проведении конкурса. До 15 августа организаторам направляется заявка с указанием фамилий трех человек от каждого региона, в котором проводится конкурс.

На втором этапе экспертный совет, членами которого также являются представители Федерации лыжных гонок России, выбирает по одному победителю от каждого региона-участника конкурса. Список победителей будет опубликован до 25 августа на сайте проекта «На лыжи!»: www.nalyzhi.ru. Соискатели могут принимать участие в конкурсе ежегодно.

«Спорт – это вид деятельности, в котором важна каждая деталь, поэтому в рамках совместного проекта «На лыжи!» реализуются различные мероприятия для поддержки всех, кто увлечен лыжами: как профессионалов, так и любителей. Запуск стипендиальной программы является логичным шагом в развитии проекта, и уверена, послужит хорошей дополнительной мотивацией для тренеров, продвигающих лыжные гонки в российских регионах», – отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России, направленный на популяризацию занятий лыжным спортом, оздоровление нации и организацию сообществ любителей лыж. Реализуется в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Среди направлений проекта – модернизация лыжной инфраструктуры, организация массовых мероприятий, проведение лыжного первенства среди детей 13-16 лет, развитие материально-технической базы юношеских лыжных школ, обучение тренеров, создание активного сообщества любителей лыж. В 2016-2019 годах в массовых лыжно-физкультурных мероприятиях проекта приняли участие более 50 тысяч человек.

по информации пресс-службы компании РУСАЛ