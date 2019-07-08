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Опубликованы первые результаты красноярских спортсменов на летней Универсиаде в Италии

Главная Спорт
Красноярск
17:00 8 Июля 2019
спорт, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
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В региональном министерстве спорта опубликовали первые результаты спортсменов из Красноярского края, которые уехали на летнюю Универсиаду-2019 в Италию. 

Так, на студенческих играх уже завершились регбийные турниры среди мужских и женских команд. 

«Женская сборная России, в составе которой выступали пять регбисток РК «Енисей-СТМ»: Диана Глушенко, Снежанна Кулькова, Диана Логинова, Мария Молокоедова и Евгения Стеблинская, выиграла бронзовые медали. В матче за третье место россиянки переиграли команду ЮАР – 12:10», — рассказали в Минспорта. 

Мужская команда не принесла медали в копилку сборной России. На игры в Италию поехали четыре спортсмена из Красноярского края: Дмитрий Пастернак, Александр Регнер, Виталий Тихонович и Самир Хеирхабаров. 

Спортсменка краевой Академии летних видов спорта Анастасия Осипенко не смогла пробиться в финал в плавании на 100 и 200 м на спине. 

В Неаполе до сих пор идет волейбольный турнир. Из Красноярска в Италию поехал диагональный «Енисея» Кирилл Клец. Сборная России одержала уже три победы: над Португалией – 3:1, над сборной Кореи – 3:0 и над сборной Китая – 3:0. Команде предстоит провести заключительный матч группового раунда против команды США. 

Российские футболистки заняли в групповом этапе первое место. Красноярский край на играх представляли спортсменки Виктория Козлова и Ксения Шахова. 

Напомним, Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на играх разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта. Транслируют соревнования телеканалы Матч ТВ и Матч-Арена.

Фото: kraysport.ru

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