«Круглый год на спорте»: красноярцам помогут создать фигуру мечты в новом фитнес-клубе

В этом году Красноярск буквально с головой погрузился в череду спортивных событий: зимняя Универсиада, футбольный сезон в высшей лиге и массовые беговые марафоны на свежем воздухе. В это «правильное» для спорт-бума время в Советском районе Красноярска открылся второй фитнес-клуб федеральной сети Bright Fit. Просторный зал расположился на втором этаже ТЦ «Сибирский городок» на ул. Мате Залки, 5. Корреспондент Sibnovosti.ru одним из первых побывал в новом фитнес-пространстве и готов поделиться с читателями свежими впечатлениями.

Вход в фитнес-клуб найти не трудно: посетителей встретит яркая вывеска и приятный «мятный» интерьер. В зоне ресепшн работает приветливый администратор — посетителям выдают браслеты с ключами от кабинок, а также полотенце для зала. При необходимости дополнительно можно взять в аренду полотенце для душа.

Раздевалки — особая гордость клуба. Мужские и женские комнаты для переодеваний зонированы — посетители не будут толпиться и делить места около своих кабинок. Администраторы так распределяют номерки, чтобы в одной зоне не было большого количества людей. Комфорт для Bright Fit — залог хорошего настроения клиентов.

Удобство в мелочах

Далее мы направляемся в зал для тренировок площадью более 560 «квадратов». Здесь есть все необходимое, чтобы прокачать любую часть тела. Отдельно в центре зала располагаются зоны боевых тренировок и растяжки. Когда тренеры не проводят занятия, посетители могут самостоятельно ставить удары и неспешно сделать растяжку. Зона огорожена от тренажеров, так что искать укромный уголок для занятий с ковриком гостям не придется.

Не секрет, что любая тренировка начинается с качественной разминки. Разогреть мышцы и улучшить свою выносливость можно в кардиозоне. Она в Bright Fit разделена на две части. В одной расположены ультрасовременные беговые дорожки, а в другой — велосипеды и тренажеры для гребли.

После хорошего бега, можно начать силовые упражнения и функциональный тренинг. Здесь владельцы учли все пожелания клиентов. Во-первых, в зале есть много скамей для жима. Во-вторых, у спортсменов не возникнет проблем с блинами и гирями. Также в зале есть тумбы для прыжков, канаты и «машины» со встроенными весами.

«У нас есть много блинов — в зале установлены специальные стоечки, так что проблем с поиском нужного веса не возникнет», — рассказали представители Bright Fit.

Еще одна гордость клуба — брендированный гантельный ряд. Отдельно, напротив панорамных окон, организована зона свободных весов. Посетители без труда смогут найти нужную фиксированную штангу — каждая подписана крупными цифрами 10,15, 20 и так далее.

Для любителей групповых тренировок предусмотрели два больших зала по 110 «квадратов», а также отдельное помещение для индивидуальных тренировок. Расписание групповых занятий довольно обширное — есть ли в Красноярске клубы с большим количеством групповых тренировок? Профессиональные тренеры ведут разнообразные направления — Wellness, аэробику, силовые и танцевальные занятия.

Родители в зале, дети — в клубе

Немногие спортивные клубы в Красноярске могут похвастаться наличием отдельной зоны для детей. Bright Fit предусмотрел и это — теперь родителям не нужно искать свободное время и «нянечку» для ребенка, чтобы прийти в зал. Для детей работает отдельный клуб. Пока взрослые занимаются своей фигурой, малыши с профессиональными сотрудниками рисуют, собирают пазлы, лепят и много двигаются.

Домашняя атмосфера

После тренировки каждый посетитель сможет выпить протеиновый коктейль или перекусить в баре Bright Fit. Для гостей разработали специальное меню,сбалансированное по всем показателям КБЖУ.

«В раздевалках гости смогут принять душ, расслабиться в сухой финской сауне, а также привести себя в порядок, сидя на мягких пуфиках около большого зеркала. Посетители обожают эти зоны, они по-домашнему уютные», — рассказали в Bright Fit.

В скором времени в клубе заработает SPA-зона, где гости смогут расслабиться после тренировок.

Играем в «Лего»

В июле в Bright Fit для красноярцев действует акция «Конструктор». Каждый посетитель сможет сам собрать свою карту и выбрать ее «срок жизни». Три месяца будут стоить 3000 рублей, четыре — 4000 рублей, пять — 5000 рублей и так далее. Отдельно гостям предлагают дневные карты. Шестимесячный абонемент обойдется в 5900 рублей, а годовой — в 8900 рублей.

«При покупке карты мы дарим неделю фитнеса в подарок и вводную персональную тренировку. Гости сами смогут выбрать — заниматься самостоятельно или с профессиональным тренером», — объяснили в клубе.

Акция «Конструктор» действует до 14.07.2019. Фитнес-клуб Bright Fit работает ежедневно. В будние дни — с 7:00 до 23:00, по выходным — с 9:00 до 22:00.