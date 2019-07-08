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Футбольный «Енисей» победил в первом туре нового сезона ФНЛ

Главная Спорт
Красноярск
10:18 8 Июля 2019
спорт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В матче первого тура Олимп-первенства ФНЛ красноярский «Енисей» обыграл ивановский «Текстильщик». Победный гол в добавленное время забил Артем Делькин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Матч проходил 7 июля в Москве на стадионе «Спартак».

Единственный гол был забит на 94-й минуте, когда на поле вышел форвард Артем Делькин. После подачи углового он переправил мяч в ворота соперника. 

Главный тренер «Енисея» Александр Алексеев назвал прошедший матч сложным. 

«Была очень тяжелая и равная игра, правда, по моментам мы превосходили соперника. Очень тяжелое поле, но за счет морально-волевых качеств вырвали победу в дополнительное время. Соперник не удивил, мы его просматривали, разбирали, очень сильно его уважали. Понимаем, что у нас всего один контрольный матч был в межсезонье, и форму придется набирать через календарные игры», — сказал на послематчевой конференции тренер. 

Следующий матч «Енисея» пройдет 13 июля. Футболисты сыграют с клубом «Чертаново». 

Фото: ФК «Енисей» 

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