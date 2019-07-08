Футбольный «Енисей» победил в первом туре нового сезона ФНЛ

В матче первого тура Олимп-первенства ФНЛ красноярский «Енисей» обыграл ивановский «Текстильщик». Победный гол в добавленное время забил Артем Делькин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Матч проходил 7 июля в Москве на стадионе «Спартак».

Единственный гол был забит на 94-й минуте, когда на поле вышел форвард Артем Делькин. После подачи углового он переправил мяч в ворота соперника.

Главный тренер «Енисея» Александр Алексеев назвал прошедший матч сложным.

«Была очень тяжелая и равная игра, правда, по моментам мы превосходили соперника. Очень тяжелое поле, но за счет морально-волевых качеств вырвали победу в дополнительное время. Соперник не удивил, мы его просматривали, разбирали, очень сильно его уважали. Понимаем, что у нас всего один контрольный матч был в межсезонье, и форму придется набирать через календарные игры», — сказал на послематчевой конференции тренер.