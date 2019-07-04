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13 спортсменов из Красноярского края выступят на летней Универсиаде в Неаполе

Главная Спорт
Красноярск
16:45 4 Июля 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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13 спортсменов из Красноярского края примут участие в летней Универсиаде в итальянском Неаполе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта. 

Так, честь сибирского региона на международных студенческих играх будут представлять пять регбисток «Енисей-СТМ»: Диана Глушенко, Снежанна Кулькова, Диана Логинова, Мария Молокоедова и Евгения Стеблинская. Девушки сыграют в группе В с Аргентиной, Бельгией и ЮАР. 

Краевые спортсмены также поборются за медали в плавании, волейболе, мужском регби и женском футболе. В соревнованиях по плаванию выступит представительница краевой Академии летних видов спорта Анастасия Осипенко. В играх по волейболу примет участие новичок мужской команды ВК «Енисей» Кирилл Клец. В мужскую студенческую сборную России по регби-7 попали четверо красноярцев: Дмитрий Пастернак («Енисей-СТМ»), Александр Регнер, Виталий Тихонович и Самир Хеирхабаров («Красный Яр»). Две представительницы ЖФК «Енисей» Виктория Козлова и Ксения Шахова также поедут на Универсиаду. 

«С расписанием соревнований летней Универсиады-2019 с участием спортсменов из Красноярского края можно ознакомиться по ссылке. Транслировать соревнования будут телеканалы Матч ТВ и Матч-Арена», — рассказали в Минспорта.  

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. 

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