Красноярск примет финал зимней Спартакиады учащихся России

Финал зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году пройдет в Красноярске. Даты соревнований — с 16 по 21 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

«В связи с решением конкурсной комиссии Минспорта России перенесено место проведения финала Х зимней Спартакиады учащихся России из города Старый Оскол в город Красноярск», — говорится в сообщении.

В программу зимней Спартакиады обычно входят соревнования по 15 видам спорта: биатлону, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, спортивному ориентированию, сноуборду, конькобежному спорту, санному спорту, керлингу, бобслею, скелетону и других.

Напомним, в марте 2019 года Красноярск принимал международную зимнюю Универсиаду-2019. В сезоне-2019/20 в краевом центре пройдет два этапа Кубка мира по фристайлу.