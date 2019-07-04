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Красноярск примет финал зимней Спартакиады учащихся России

Главная Спорт
Красноярск
15:49 4 Июля 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Финал зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году пройдет в Красноярске. Даты соревнований — с 16 по 21 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

«В связи с решением конкурсной комиссии Минспорта России перенесено место проведения финала Х зимней Спартакиады учащихся России из города Старый Оскол в город Красноярск», — говорится в сообщении. 

В программу зимней Спартакиады обычно входят соревнования по 15 видам спорта: биатлону, фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, спортивному ориентированию, сноуборду, конькобежному спорту, санному спорту, керлингу, бобслею, скелетону и других. 

Напомним, в марте 2019 года Красноярск принимал международную зимнюю Универсиаду-2019. В сезоне-2019/20 в краевом центре пройдет два этапа Кубка мира по фристайлу.

 

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