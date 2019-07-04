Сноубордист Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России. Федеральное министерство спорта решило проблему спортсмена с допуском на соревнования. Об этом Уайлд написал на своей странице в Instagram.

«Если вам интересно, я продолжу выступать за сборную России. Благодарю Павла Колобкова за решение проблемы», — написал он.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей ФМБА из-за проблем со здоровьем. При этом сам спортсмен утверждал, что полностью здоров. Это подтверждали и результаты осмотров австрийских специалистов. Позиция Уайлда была весьма категорична — если спортивное руководство страны не предпримет мер, то вернется в США. Министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на эту ситуацию. Он встретился с Уайлдом и обсудил ситуацию с недопуском.

Вик Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. За сборную нашей страны он выступает с 2012 года, до этого представлял США. Спортсмен переехал в Россию, когда познакомился с красноярской спортсменкой Аленой Заварзиной. Среди ее достижений — бронза Олимпийских игр в Сочи, золото, серебро и бронза чемпионатов мира и четыре победы на этапах Кубка мира.

Фото: Вик Уайлд / Instagram