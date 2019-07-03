В Красноярске открывают первый водный стадион

В Красноярске на этой неделе откроют первый водный стадион на острове Молокова. На строительство объекта для развития парусного и водно-моторного спорта ушло менее года.

«Павильон оборудован всем необходимым для проведения занятий и хранения инвентаря. Имеется зал общей физической подготовки, раздевалки с душевыми, судейская комната, боксы для ремонта судов. Для удобной транспортировки оборудования создан спуск к воде», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, спортсмены смогут тренироваться на новом стадионе круглогодично: зимой они будут заниматься в специальном зале на тренажерах, ремонтировать лодочную технику.

В администрации города сообщили, что на этой неделе в честь открытия водного стадиона на острове Молокова состоится чемпионат России и первенство Сибири по водно-моторному спорту. В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов из Свердловской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.