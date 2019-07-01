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Футбольный «Енисей» провел встречу с болельщиками перед началом сезона

Главная Спорт
Красноярск
13:21 1 Июля 2019
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский клуб «Енисей» провел встречу с болельщиками перед стартом сезона 2019/2020 в Футбольной национальной лиге. На острове Татышев фанатам представили обновленный состав команды и тренерский штаб. 

«В прошлом сезоне мы играли хуже, чем вы за нас болели. Спасибо, что были с командой. Благодарю вас от всего состава футбольного «Енисея. Я убежден, что городу понравилась Премьер-лига, поэтому перед нами стоит задача вернуться», — прокомментировал директор клуба Денис Рубцов. 

Для красноярских болельщиков устроили развлекательную программу с призами. Как проходил праздник на острове Татышев, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.  

Напомним, новый сезон ФНЛ начнется 7 июля. В Москве «Енисей» сыграет с «Текстильщиком» из Иваново. 

Фото: ФК «Енисей» 

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