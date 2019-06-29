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Футбольный «Енисей» презентует команду на острове Татышев

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Красноярск
12:23 29 Июня 2019
футбол, енисей, красноярск, болельщики
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра, 30 июня, футбольный «Енисей» проведет презентацию команды, которая выступит в сезоне 2019/2020 в Футбольной национальной лиге. Мероприятие пройдет на острове Татышев в рамках фестиваля «Зеленый». Кроме презентации планируется встреча с болельщиками.

«Будет представлен тренерский штаб клуба во главе с Александром Алексеевым и новые футболисты нашей команды. После вы сможете взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами. Начало мероприятия в 17:30», - сообщили в пресс-службе клуба.

Гостей ожидает развлекательная программа, во время которой будут разыгрываться призы с символикой футбольного клуба. Место проведения — сцена на большой локации Олимпийского дня на острове Татышев.

Добавим, что новый сезон ФНЛ начнется уже через неделю 7 июля. На выезде «Енисей» сыграет с «Текстильщиком» из Иваново. Встреча состоится в Москве.

 

фото: ФК «Енисей»

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