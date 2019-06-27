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Игроки ФК «Енисей» презентовали новую форму в образах супергероев Marvel

Главная Спорт
Красноярск
14:42 27 Июня 2019
спорт, красноярск, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки красноярского ФК «Енисей» Александр Харитонов, Михаил Комков, Константин Гарбуз и Александр Ломакин презентовали новую форму. На youtube-канале клуба уже появилось шуточное видео. На этот раз красноярские футболисты на время стали супергероями из комиксов Marvel. Задумка у ролика такая: 

«2019 год. ФК «Енисей» вылетел из Российской Премьер-Лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались. Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть все на свои места, супергерои со всех миров объединились». 

В этом сезоне футболисты будут играть в черных футболках с фиолетово-розовыми вставками на рукавах. Фамилии футболистов и их номера написаны ярко-розовыми буквами. На левом рукаве вшит герб Красноярска. Домашний вариант более традиционный — спортсмены решили остановиться на красном цвете. 

Игроки ФК «Енисей» презентовали новую форму в образах супергероев Marvel

Напомним, этот сезон красноярский «Енисей» проведет в ФНЛ. Тренировать спортсменов будет бывший наставник «молодежки» Александр Алексеев.

Фото и видео: ФК «Енисей»

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