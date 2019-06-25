25 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Наездники из Красноярского края стали лучшими в Сибири

Главная Спорт
Красноярск
12:33 25 Июня 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Наездники из Красноярского края заняли первое место в общем зачете на межрегиональных соревнованиях «Большой сибирский круг – 2019». На втором месте оказались конники Хакасии, также в тройку лидеров вошла команда Кемеровской области. Итоги опубликованы на сайте краевого правительства.

Соревнования в рамках сибирского этапа проходили 23 июня на красноярском ипподроме. Участникам из Хакасии и Бурятии удалось установить два всероссийских рекорда. 

«В заезде на Кубок губернатора Красноярского края гнедой жеребец русской рысистой породы по кличке Натан, принадлежащий коневладельцу из Хакасии Ивану Миндибекову, пробежал дистанцию 1600 метров за 1 минуту 56,8 секунды, установив рекорд России для лошадей русской рысистой породы. В соревнованиях на приз имени В. И. Сергиенко гнедая кобыла русской рысистой породы Альфа конезаводчика Федора Шантагарова из Бурятии преодолела 1600 метров за 2 минуты 03,4 секунды. Кроме этого, семь лошадей показали новые рекорды Красноярского ипподрома по различным возрастным и породным группам», — сказал по итогам соревнования министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов. 

Отметим, что соревнования «Большого Сибирского круга» проходят поочередно в пяти городах федерального округа. Второй этап примет Омская область, третий – Алтайский край, четвертый – Новосибирская область, пятый – вновь состоится в Алтайском крае, а завершится турнир в Хакасии.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые спортшколы получат инвентарь Зимней универсиады

Краевые спортшколы получат инвентарь Зимней универсиады

24 Июня 2019 г.
Оборудование пригодится для проведения соревнований
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» сыграл вничью в Томске

Футбольный «Енисей» сыграл вничью в Томске

23 Июня 2019 г.
Красноярская команда провела контрольный матч против «Томи»
Новости Красноярска: Определились соперники регбийного «Енисей-СТМ» в Кубке Вызова

Определились соперники регбийного «Енисей-СТМ» в Кубке Вызова

21 Июня 2019 г.
В швейцарской Лозанне прошла жеребьевка
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» возвращает игроков бронзового сезона ФНЛ

Футбольный «Енисей» возвращает игроков бронзового сезона ФНЛ

19 Июня 2019 г.
Сегодня команду пополнил Александр Ломакин
Новости Красноярска: На Красноярском ипподроме разыграют Кубок губернатора

На Красноярском ипподроме разыграют Кубок губернатора

19 Июня 2019 г.
Победитель получит 250 тысяч рублей
Новости Красноярска: Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

17 Июня 2019 г.
Его тренерский стаж насчитывает порядка пятнадцати лет
Новости компаний
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

Следственный комитет проверит красноярских чиновников после звонка на «Прямую линию»

20 Июня 2019 г.
Красноярка пожаловалась на отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Солнечный
Новости Красноярска: Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

Новое ДТП в Красноярском крае унесло жизни четырех человек

23 Июня 2019 г.
«ГАЗ» врезался в две иномарки на Р-255 «Сибирь»
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356