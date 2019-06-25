Наездники из Красноярского края стали лучшими в Сибири

Наездники из Красноярского края заняли первое место в общем зачете на межрегиональных соревнованиях «Большой сибирский круг – 2019». На втором месте оказались конники Хакасии, также в тройку лидеров вошла команда Кемеровской области. Итоги опубликованы на сайте краевого правительства.

Соревнования в рамках сибирского этапа проходили 23 июня на красноярском ипподроме. Участникам из Хакасии и Бурятии удалось установить два всероссийских рекорда.

«В заезде на Кубок губернатора Красноярского края гнедой жеребец русской рысистой породы по кличке Натан, принадлежащий коневладельцу из Хакасии Ивану Миндибекову, пробежал дистанцию 1600 метров за 1 минуту 56,8 секунды, установив рекорд России для лошадей русской рысистой породы. В соревнованиях на приз имени В. И. Сергиенко гнедая кобыла русской рысистой породы Альфа конезаводчика Федора Шантагарова из Бурятии преодолела 1600 метров за 2 минуты 03,4 секунды. Кроме этого, семь лошадей показали новые рекорды Красноярского ипподрома по различным возрастным и породным группам», — сказал по итогам соревнования министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Отметим, что соревнования «Большого Сибирского круга» проходят поочередно в пяти городах федерального округа. Второй этап примет Омская область, третий – Алтайский край, четвертый – Новосибирская область, пятый – вновь состоится в Алтайском крае, а завершится турнир в Хакасии.