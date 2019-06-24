Краевые спортшколы получат инвентарь Зимней универсиады

Спортивное снаряжение и оборудование Зимней универсиады в Красноярске получат краевые спортивные учреждения. Спортшколам передадут тенты, пьедесталы награждения, сценические конструкции, мобильные флагштоки, подиумы для выступления творческих коллективов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Кроме того, в качестве наследия Универсиады спортивным учреждениям достанется оборудование для проведения соревнований по разным видам спорта: стартовые и финишные ворота, системы метеорологического обеспечения, вакс-кабины, оборудование для судей и технических специалистов.
Например, красноярский колледж олимпийского резерва получил тент и специализированное оборудование для организации тренировок сборной России, необходимые для подготовки к первенству мира по керлингу среди юниоров в 2020 году.
«Тент, который нам передали, использовался во время Зимней универсиады-2019 для сбора спортсменов перед церемонией открытия Студенческих игр. Мы же планируем использовать его для открытия нового керлинг-центра: разместить там 5 ледяных дорожек, оснастить помещение холодильным оборудованием. Здесь смогут тренироваться спортсмены нашей сборной по керлингу для участия в дальнейших спортивных состязаниях. Безусловно, это послужит развитию данного вида спорта в крае как среди профессионалов, так и среди любителей», - отметил президент региональной федерации керлинга Сергей Веневцев.