Краевые спортшколы получат инвентарь Зимней универсиады

Спортивное снаряжение и оборудование Зимней универсиады в Красноярске получат краевые спортивные учреждения. Спортшколам передадут тенты, пьедесталы награждения, сценические конструкции, мобильные флагштоки, подиумы для выступления творческих коллективов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в качестве наследия Универсиады спортивным учреждениям достанется оборудование для проведения соревнований по разным видам спорта: стартовые и финишные ворота, системы метеорологического обеспечения, вакс-кабины, оборудование для судей и технических специалистов.

Например, красноярский колледж олимпийского резерва получил тент и специализированное оборудование для организации тренировок сборной России, необходимые для подготовки к первенству мира по керлингу среди юниоров в 2020 году.