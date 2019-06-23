Футбольный «Енисей» сыграл вничью в Томске

Красноярский «Енисей» в ходе подготовки к первенству Футбольной национальной лиги провел матч в Томске против местной «Томи». Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч прошел на стадионе «Труд». Болельщиков собралось немного. Если говорить о содержании поединка, то команда, которая не смогла остаться в Российской премьер-лиге («Енисей»), и команда, которая не смогла туда выйти («Томь»), выглядели равными по силам коллективами.

«Сыграли на утомлении. Плюс дорога у нас была. В принципе, сыграли достойно первую игру», - прокомментировал содержание матча на сайте клуба главный тренер красноярцев Александр Алексеев.

По данным ФК «Енисей», встреча команды с болельщиками пройдет 30 июня на острове Татышев.

Фото: сайт футбольного клуба «Енисей»