Определились соперники регбийного «Енисей-СТМ» в Кубке Вызова

В швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка Кубка Вызова. Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» узнал своих соперников по группе «А». В нее вошли французский «Кастр Олимпик», английский «Вустер Уорриорз» и валлийский «Драгонс», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального министерства спорта. Отметим, что с командой из Англии и валлийским клубом «тяжелая машина» встречалась в сезоне 2016/2017. Тогда красноярцам удалось победить в обоих матчах.

Главный тренер «Енисей-СТМ» Александр Первухин отметил, что итоги жеребьевки позволяют команде рассчитывать на достойное выступление в турнире:

«Есть две группы, в которых шансов мало совсем. И три группы, попадание в которые дает шансы на набор очков. При должной подготовке, при должном составе. В этот раз мы опять попали в такую группу. Да, соперники очень сильные – пусть и не лидеры своих чемпионатов, но это команды из трех элитных первенств, а в них определенно не может быть слабых. «Кастр» – серьезный, хороший клуб, в чем-то сопоставимый с «Ла Рошелью». «Вустер» – нам знаком, но сравнивать его с образцом 2016 года не нужно. С «Ньюпортом» мы уже дважды встречались...Как они подготовятся к следующему розыгрышу? Какие у них будут бюджеты, игроки? В любом случае жребий оцениваю нормально».

Добавим, что расписание матчей за Кубок вызова станет известно в середине августа.

фото: «Енисей-СТМ»