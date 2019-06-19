Футбольный «Енисей» возвращает игроков бронзового сезона ФНЛ

Футбольный «Енисей» перед стартом нового сезона возвращает игроков, благодаря которым команда вышла в премьер-лигу. Ранее в Красноярск вернулись вратарь Михаил Опарин и защитник Константин Гарбуз.

Сегодня ФК «Енисей» достиг договоренности с «Уралом» об аренде полузащитника Александра Ломакина до конца сезона 2019/2020.

Напомним, ранее Ломакин уже выступал за красно-синих. Он провел 56 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.

Новый сезон в ФНЛ «Енисей» начнет 7 июля на выезде. Красноярцы в Иваново сыграют с местным «Текстильщиком». Состав после минувшего сезона в премьер-лиге обновится более чем на половину. В минувший понедельник главным тренером команды стал Александр Алексеев, ранее работавший с молодежкой клуба.

22 июня «Енисей» в Томске проведет первый матч в межсезонье с местной «Томью».

фото: ФК «Енисей»