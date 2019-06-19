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На Красноярском ипподроме разыграют Кубок губернатора

Главная Спорт
Красноярск
10:55 19 Июня 2019
красноярск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящее воскресенье, 23 июня, на Красноярском ипподроме состоится первый этап Большого Сибирского круга. На кону Кубок губернатора и денежные призы от 50 до 250 тысяч рублей. Соревноваться будут лучшие скаковые и рысистые лошади из Красноярского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Республик Хакасии и Бурятии, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза. Зрители увидят более 50 лошадей.

«Мы разыграем Кубок Губернатора Красноярского края. Его победитель получит 250 тысяч рублей. Кроме того, наездники смогут выиграть призы Законодательного Собрания, правительства и министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Каждый из них по 200 тысяч рублей. В прошлом году учрежден приз в честь вице-президента Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» А.М. Ползуновой стоимостью 50 тысяч рублей. В этом году конники поборются также за него», – рассказал министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Отметим, что соревнования Большого Сибирского круга пройдут поочередно в пяти городах федерального округа. Второй этап примет Омская область, третий – Алтайский край, четвертый – Новосибирская область, пятый – вновь состоится в Алтайском крае, а завершится турнир в Хакасии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

 

фото: sobranie.info

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