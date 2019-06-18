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Денис Рубцов: ««Енисей» не хочет шагать назад, ведь мы увидели большой футбол»

Главная Спорт
Красноярск
13:37 18 Июня 2019
игра, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов встретился с журналистами и рассказал о предстоящем сезоне в ФНЛ с новым тренером. Александр Алексеев — бывший наставник «молодежки» — накануне заступил на тренерский пост основной команды. У специалиста с 15-летним стажем большие планы на красноярский футбол. 

Свой выбор в пользу Алексеева Рубцов объясняет просто — этому человеку руководство полностью доверяет.

Когда человеку доверяют и всячески помогают в делах, он готов выкладываться максимально хорошо, буквально на пределе своих возможностей. Решение пригласить Александра Алексеева работать с основной командой было взвешенным. Я присутствовал на выездных матчах молодежной команды и видел, как он работает. Все 90 минут игры он пропускает через себя, у него здоровье от этого «кусками отваливается». Ни сколько не сомневаюсь, что Алексеев будет также работать и со взрослым «Енисеем». Более того, мы обязательно будем усиливать тренерский штаб. 

Каким образом будет усилен тренерский штаб? 

Мы будем приглашать опытного специалиста, имеющего категорию Pro, он будет работать в качестве тренера-аналитика. Пригласим и хорошего тренера по физподготовке. Все разговоры о том, что новый тренерский штаб «Енисея» не принесет ничего кроме «барахтанья» в ФНЛ, похожи на абсурд. Я видел матчи Премьер-лиги, когда команда шла на последнем месте, а на трибунах сидели по 10 тысяч человек. Это объяснить просто — болельщики голосуют ногами. Если им нравится, они будут приходить. Поэтому мы продолжаем усиленно работать для всех, кто поддерживает команду. 

Стоит ли перед игроками и тренерским штабом задача выйти в лидеры ФНЛ? 

Задача должна стоять только максимальная. В спорте самое лучшее место — первое. Поэтому стремиться нужно только наверх. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы и команда, и тренерских штаб шли к поставленной цели.  

Какие еще были кандидаты на пост главного тренера? 

К нам приезжали разные специалисты. Мы разговаривали с Юрием Красножаном, Юрием Газаевым, с Магомедом Адиевым, Робертом Евдокимовым. Все очень хотели работать с нами. Но мы приняли другое решение. Я надеюсь, что кредит доверия к новому тренерскому штабу будет оправдан. «Енисей» не хочет шагать назад, ведь мы увидели большой футбол. Этот спорт делает людей счастливыми, поверьте мне.  

Как обстоят дела с финансированием клуба? 

«Енисей» за последние три года ни разу не говорил, что у нас не хватает денег. Мы работаем в скромных условиях, но если деньги тратить на футбол, их хватает. Все необходимое у нас есть. Понятно, что это не предел мечтаний, но сначала мы должны показать высокий результат. Деньги — это не самое главное. 

Почему команда не тренируется на Центральном стадионе? 

Мы бережем поле, готовим его к сезону. Лично я благодарен руководству РФС и ФНЛ, что нам позволили играть на выезде первые два тура. У нас есть возможность подготовить поле. 

Будут ли новые игроки в «Енисее»? 

Безусловно, мы будем приглашать игроков. Но пока об этом говорить преждевременно — об этом станет известно после подписания контрактов. 

Что будет с ценами на билеты? 

Я думаю, что они будут скорректированы. Мы пойдем навстречу болельщикам. 

Ранее Sibnovosti.ru выпустили интервью с новым главным тренером «Енисея». Прочитать его можно по ссылке

Видео: ФК «Енисей» 

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