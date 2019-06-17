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Тренер ФК «Енисей» Александр Алексеев: «Вся моя жизнь прошла в этом клубе»

Главная Спорт
Красноярск
15:53 17 Июня 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня футбольный «Енисей» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал Александр Алексеев — бывший наставник «молодежки». На тренера «красно-синих» возлагаются большие надежды  — впереди у красноярцев сезон в ФНЛ, но болельщики и руководство клуба не теряют надежду вырваться в высшую футбольную лигу. Sibnovosti.ru публикуют первое интервью с Александром Алексеевым. 

Какие чувства вы испытали, когда вступили на новый пост? 

В первую очередь, это большая ответственность перед нашим тренерским штабом. Плюс, не могу подвести родную команду. Я работал в этом клубе профессиональным игроком, действующим футболистом и тренером молодежной команды. Всего около 30 лет. Вся моя жизнь прошла в этом клубе. Наш тренерский штаб «молодежки» переходит в «Енисей». Нам предстоит очень много работы — создавать новую команду. 

Придут ли в «Енисей» молодые игроки? 

Молодые игроки будут, однозначно. Сейчас с нами тренируются около 10 футболистов. И по регламенту соревнований во взрослую команду должен выйти молодой футболист 98 года, поэтому мы над этим тоже работаем, рассматриваем кандидатов. Все зависит от них, как они покажут себя на тренировочных сборах против опытных футболистов. У ребят хороший опыт — Глеб Захаров и Данила Польшиков попали в сборную России 2001 года. Это хороший показатель. Давно не было у нас такого, чтобы молодые футболисты на выходе 17-18 лет попадали в сборную. 

В каком режиме сейчас проходят тренировки? 

Мы начали тренироваться в двухразовом режиме. До 1 июля тренировки будут в Красноярске, потом мы выезжаем в Москву и там готовимся к игре с «Текстильщиком». Назад возвращаться не будем — продолжим подготовку к матчу с «Чертаново». 

Хватит ли времени на подготовку к предстоящему чемпионату? 

Три недели осталось до начала чемпионата — это очень мало. Нам нужно будет функционально вывести команду на нормальный уровень. Тренировки будут через мяч, но мы введем и неспецифичные упражнения. 

Что скажете болельщикам «Енисея»? 

Хотелось бы, чтобы болельщики ходили на все наши матчи. Тем более, в составе будет приличное количество местных футболистов — и молодых и «мастеровитых» ветеранов футбола. Надо их поддерживать — приходить и болеть за наш родной «Енисей».  

Видео: ФК «Енисей» 

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