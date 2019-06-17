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Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея» сменил Александр Алексеев

Главная Спорт
Красноярск
09:30 17 Июня 2019
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский футбольный «Енисей» определился с новым главным тренером. Наставником команды стал Александр Алексеев. Об этом представители клуба сообщили в официальной группе в социальных сетях. 

«За игровую карьеру Алексеев провел 301 матч в красноярских «Автомобилисте» и «Металлурге». Тренерский стаж насчитывает порядка пятнадцати лет», — рассказали в клубе. 

В штаб Алексеева войдет и Артем Баранов, который ранее был нападающим красноярского «Металлурга», кемеровского «Кузбасс-Динамо» и клуба «Заря» из Ленинск-Кузнецка.

Кроме того, объявлен тренер вратарей футбольного «Енисея». На должность назначен Виталий Пьянченко — бывший голкипер «Динамо-Машиностроитель» из Кирова, красноярского «Металлурга» и «Горняка» из Учала.

Напомним, Александр Алексеев сменил на посту Дмитрия Аленичева. Его контракт с «Енисеем» закончился 31 мая текущего года. Во время его управления было несколько «громких» скандалов. В ноябре 2019 года его задержали пьяным за рулем. Кроме того, после серии неудачных для «Енисея» матчей руководство клуба решило на время отстранить Аленичева от тренерской работы. В этом сезоне красноярские футболисты продолжат играть в ФНЛ — первая игра пройдет 7 июля.

Фото: ФК «Енисей»

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