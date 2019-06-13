Начать день с пользой

Красноярск был одним из первых городов страны, где началась практика уличных зарядок. Как правило, они проходили после рабочего дня, когда сил и желания двигать телом не оставалось практически никаких. В этом году в Центральном районе города перевернули правила и начали проводить утренние зарядки с видом на Енисей.

Проект Центрального района «Летние впечатления» станет одним из лучших за всю историю. На три летних месяца центр города превратился в территорию праздника. Множество локаций на любой вкус, десятки мероприятий для взрослых и детей.

Площадка «С добрым утром» начала работу 3 июня. Суть ее - в утренних зарядках на набережной. Время - 7 утра - выбрано не случайно. Это время взбодриться, начать день активно и успеть при этом подготовиться к рабочему дню. Все лето каждый будний день красноярцев ждут профессиональные инструкторы.

«Зарядки уже привлекли внимание горожан и гостей города, о них рассказывают в интернете, делятся яркими фото и видео. Постоянными участниками зарядок стали те, кто в первые дни их проведения просто проходил мимо по набережной. Теперь эти люди приезжают специально, чтобы позаниматься. Ведет занятия профессиональный тренер, которая определяет нагрузку с учетом физической подготовки всех участников – от маленьких красноярцев до людей старшего поколения», - рассказали организаторы.

По словам главы Центрального района Вадима Войцеховского, проект «Летние впечатления» - это непрекращающийся летний праздник.

«Мы хотим создать настоящий летний праздник в центре города. Недавно стартовала спортивная его часть – утренние зарядки. Ждем здесь всех, кто хочет зарядиться энергией утра и Енисея, каждый будний день», – рассказал он.

Горожане уже оценили утренние зарядки и с удовольствием принимают в них участие. Здесь и люди пожилого возраста, и офисные работники, и молодые мамы.

«Мы с подругами занимаемся в клубе скандинавской ходьбы, о зарядке узнали совсем недавно и сразу решили присоединиться. Настроение и самочувствие просто замечательные! Обязательно придем сюда снова завтра», – поделилась участница зарядки Татьяна Степанова.

«Мой сын просыпается рано. Поэтому как раз около 7 утра мы идем на прогулку. Зарядки - вариант совместить приятное с полезным. Доходим до набережной, ребенок в коляске как раз засыпает. А у меня есть время заняться своей физической формой», - рассказала молодая мама Екатерина Филонова.

К слову, помимо зарядок проект «Летние впечатления» включает в себя еще пять площадок:

- «Цветочная симфония» (выставки-продажи цветов, саженцев, мастер-классы по составлению букетов);

- «Пушистый друг» (фестиваль-выставка домашних животных, волонтерские акции, ярмарка-продажа «Отдам в хорошие руки») – первое мероприятие состоится 14 июня в 18.00 в сквере им. Чернышевского;

- «Танцуй с нами» (уличные выступления танцевальных клубов города);

- «Признание» (выступления уличных музыкантов);

- «Красноярский Арбат» (выставка работ городских художников).

Добавим, что утренние зарядки будут проводится все лето с понедельника по пятницу в 7:00. Место проведения - набережная в районе Центрального парка.