Директора красноярского ФК «Енисей» оставили на посту

Директор ФК «Енисей» Денис Рубцов продолжит работу своем посту. Это следует из совместного заявления клуба и министерства спорта Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявление было опубликовано после прошедшей накануне встрече учредителей и руководителей ФК.

«Было решено, что административный штаб во главе с директором клуба Денисом Рубцовым продолжит работу на благо красноярского футбола. Также обсуждалась кандидатура главного тренера и потенциальные новички клуба», - было объявлено по ее итогам.

Ясности в отношении состава команды и тренерского штаба после совместного заявления не прибавилось. Напомним, что после окончания сезона из «Енисея» ушли главный тренер и значительная часть игроков. Между тем, 15 июня начинаются предсезонные сборы, а 7 июля красноярцам играть в Иваново с «Текстильщиком» в первом туре чемпионата Футбольной национальной лиги.

«Официальные трансферные новости будут опубликованы только после подписания всех необходимых документов», - говорится в заявлении минспорта и ФК «Енисей».

Фото: сайт министерства спорта Красноярского края