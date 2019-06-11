Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей ФМБА из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Instagram.

«Страшно подумать, что если я и Минспорта не придем к единогласному решению, то эта неделя будет для меня последней в роли российского атлета. ФМБА признал меня негодным для спорта. Мои австрийские врачи уверены, что я здоров. Что дальше – не знаю, но я не намерен бросать сноуборд», — написал спортсмен.

Федеральным журналистам сноубордист подтвердил, никаких проблем со здоровьем у него нет. Зато появились трудности со спортом. В связи с отсутствием допуска Вик Уайлд не может принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях. Услышав приговор от ФМБА, спортсмен поехал в Австралию, где прошел полное обследование. Вердикт иностранных врачей был однозначен — сноубордист полностью здоров.

Позиция Уайлда весьма категорична — если спортивное руководство страны не предпримет мер, то уже на следующей неделе он вернется в США.

Как пишут спортивные издания, министр спорта РФ Павел Колобков уже отреагировал на эту ситуацию. Он пообещал в ближайшее время провести встречу с Уайлдом и обсудить ситуацию с недопуском.

«Как только Вик пройдет обследование в ФМБА или предоставит справку из Австрии, он сможет выступать. Мы заинтересованы, чтобы он выступал здоровым, за Россию, все зависит от него», — сказал министр.

По данным ТАСС, спортсмену уже выдали временный допуск — с ним он может поехать на сборы.

Напомним, Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. За сборную нашей страны он выступает с 2012 года, до этого представлял США. Спортсмен переехал, когда познакомился с красноярской спортсменкой Аленой Заварзиной. Среди ее достижений — бронза Олимпийских игр в Сочи, золото, серебро и бронза чемпионатов мира и четыре победы на этапах Кубка мира.

Фото: Вик Уайлд / Instagram