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Футбольный «Енисей» начнет сезон в ФНЛ 7 июля

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Красноярск
13:03 8 Июня 2019
футбол, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый сезон 2019/2020 красноярский футбольный «Енисей» начнет 7 июля. Именно на этот день запланирован старт Футбольной национальной лиги. В подмосковном Иваново красноярцы сыграют с местным «Текстильщиком». Время начала матча будет объявлено позже. Далее игроков ждет выезд в Чертаново, а первую домашнюю игру команда проведет 20 июля с волгоградским «Ротором».

Отметим, что на данный момент команда по сути расформирована. После сезона в РПЛ из нее ушли по разным причинам большинство игроков. В обойме на данный момент около 10 футболистов. Уже больше недели нет и главного тренера. Скорее всего с кандидатурой определятся после возвращения губернатора края с Петербургского экономического форума.

 

фото: ФК «Енисей»

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