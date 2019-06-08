Футбольный «Енисей» начнет сезон в ФНЛ 7 июля

Новый сезон 2019/2020 красноярский футбольный «Енисей» начнет 7 июля. Именно на этот день запланирован старт Футбольной национальной лиги. В подмосковном Иваново красноярцы сыграют с местным «Текстильщиком». Время начала матча будет объявлено позже. Далее игроков ждет выезд в Чертаново, а первую домашнюю игру команда проведет 20 июля с волгоградским «Ротором».

Отметим, что на данный момент команда по сути расформирована. После сезона в РПЛ из нее ушли по разным причинам большинство игроков. В обойме на данный момент около 10 футболистов. Уже больше недели нет и главного тренера. Скорее всего с кандидатурой определятся после возвращения губернатора края с Петербургского экономического форума.

фото: ФК «Енисей»