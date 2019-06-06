В День города красноярцы увидят шоу силачей

В День города, 8 июня, красноярцы увидят шоу силачей. Оно пройдет в 12:15 на западной стороне Татышев. В Кубке Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея» примут участие одни из самых сильных мужчин Красноярска, Кемерово, Читы, Томска и других городов.

Как сообщает Красспорт, восемь сильнейших атлетов покажут шоу на грани своих возможностей.

«На время спортсмены будут выполнять сложнейшие испытания: приседать с колесами от КАМАЗа, перекидывать камень весом 160 кг через перекладину, «прогуливаться» с коромыслом весом 350 кг, выполнять становую тягу 310 кг («Ось Аполлона») и многое другое. Всего спортсменам необходимо будет выполнить пять упражнений, и, как показывает опыт прошлых лет, не все участники могут дойти до конца и преодолеть все испытания», - рассказали организаторы.

По словам трехкратного чемпиона Сибири, двукратного призера чемпионата России по силовому экстриму Сергея Сурова, эти соревнования станут одним из самых ярких мероприятий Дня города.

«Надеемся, что погода будет на нашей стороне, и все гости смогут насладиться зрелищным шоу. Желаю всем спортсменам упорства и удачи, ведь силовой спорт – это не только большая работа и преодоление себя, но и немного везения», - рассказал Суров.

Кстати, ведущим Кубка станет известный российский спортсмен и блоггер, один из самых сильных людей России Михаил Кокляев.

фото: Красспорт