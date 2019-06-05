«Зеленый марафон-2019» в Красноярске: забег собрал рекордное количество горожан

В Красноярске завершился восьмой «Зеленый марафон». В этом году забег стал самым массовым — в нем приняли участие более 3,5 тысяч человек. Еще несколько сотен красноярцев пришли на остров Татышев, чтобы поддержать спортсменов и поучаствовать в праздничных мероприятиях.

Первыми на старт вышли дети от 6 лет, которым предстояло пробежать 500 метров. А следом за ними на 1000 метров стартовали участники постарше и взрослые. На каждой из этих дистанций впереди выстроились особые участники: люди с ограниченными возможностями. Они преодолевали дистанцию на колясках и специальных велосипедах.

Самым массовым стал забег на 4,2 километра. Первыми до финиша добрались триатлонисты Егор Матвеенко с результатом 13 минут и Светлана Чижикова – 14:10.

1500 участников забегов в этом году получили на финише особенные медали. Сбербанк — организатор марафона — заказал их в мастерских «Трудово», где занимаются молодые люди с особенностями развития.

Как проходил «Зеленый марафон-2019», смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: Максим Полянский